30 детей под Одессой все еще остаются в больницах после отравления

В результате пищевого отравления в санатории в Одесской области в медучреждениях остаются 32 человека, из них 30 - дети.

Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории «Медик-2» в городе Сергеевка Белгород-Днестровского района», - сообщили в ведомстве.

По данным ГСЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в ГП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик-2» ночью 12 июля в пгт Сергеевка Одесской области из-за отравления госпитализировали 46 детей. Всего в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. 32 ребенка госпитализировали в Белгород-Днестровскую городскую многопрофильную больницу, а 14, из которых трое контактных – в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо.