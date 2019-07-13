«Я умею ездить, смотри как»: Во Львове девушка, скрываясь с места ДТП, сбила столб, врезалась в дерево и погибла

Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места ДТП, свалила электроопору и погибла в результате столкновения автомобиля с деревом.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской,

ДТП произошло 13 июля в 05.10.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован», - сказала Светлана Добровольская.

Она отметила, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение ПДД).

Как сообщил на странице в Facebook общественной организации "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

«Есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: «Я умею ездить, смотри как» и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла», - отметил Зинкевич.

Напомним, утром в четверг, 11 июля, в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Opel Omega», в результате которого погиб малолетний.