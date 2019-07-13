В Сомали террористы напали на отель – погибло 26 человек

В Сомали при атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили ранения. Позже стало известно о 26 погибших.

Об этом сообщил представитель местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил президент региона Джуббаланд Ахмед Мохамед, в результате нападения радикальной исламистской группировки «Харакат аш-Шабаб» погибли 26 человек, среди которых граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании.

В частности, по словам Махамеда, в результате нападения погиб кандидат в президенты на предстоящих региональных выборах.

Напомним, в столице Сомали, Могадишо, совершено нападение на Министерство труда.