В аэропорту «Киев» самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы посадочной полосы

Ночью пятницы, 12 июля, в аэропорту «Киев» им. В. Сикорского самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines при посадке выкатился за пределы посадочной полосы.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Boeing 737, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы с борта и доставлены в терминал «А».

«В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Напомним, как в США пассажир снял на видео, как сломался двигатель в его самолете.