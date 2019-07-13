На Ровенщине от взрыва погибли двое детей – они пришли в гости к дедушке, который собирал металлолом

В Ровенской области в субботу, 13 июля, в результате взрыва погибли двое детей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

О произошедшем в полицию коло 12:00 сообщили работники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, взрыв произошел в поселке Смига Дубенского района в подсобном помещении хозяйства 59-летнего мужчины.

Его внуки - 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживающие в доме напротив, пришли к дедушке, которого в тот момент не было дома. Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва гранаты.