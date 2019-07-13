На Николаевщине столкнулись «Opel» и «ВАЗ» – пятерых доставили в больницу

В субботу, 13 июля, около 11:00 на 106 км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в районе села Панкратово Арбузинского района произошло столкновение двух автомобилей «Opel Astra» и «ВАЗ - 2101».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вследствие ДТП 36-летний водитель ВАЗа, житель Первомайск, и четверо его пассажиров: трое женщин в возрасте от 21-го до 34-х годов и 15-летний парень, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

56-летний водитель автомобиля «Opel Astra» житель Киев, по предварительным данным, не пострадал.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового .

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данной автоаварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную ДТП, просьба обращаться по адресу: г.. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (0512) 49-83-95, 102.

Напомним, как 11 июля, в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Opel Omega», в результате которого погиб малолетний.