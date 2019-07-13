Под Киевом из фуры высыпались десятки ящиков с пивом – особо предприимчивые забрали часть товара себе

В пятницу, 12 июля, под Киевом на Бориспольской трассе во время движения фуры из ее прицепа прямо на проезжую часть высыпались десятки ящиков с пивом «Оболонь». Большая часть бутылок с хмельным напитком разбились вдребезги.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 15:00. По словам водителя фуры, он ехал из Киева в Харьков и во время поворота из прицепа стали сыпаться бутылки. Он предполагает, что груз был плохо закреплен, именно поэтому и произошла такая ситуация.

«Мужчина, который был за рулем, не слишком активно шел на разговор, так как был не в настроении, ведь переживает, что ответственность повесят на него. Пиво в буквальном смысле укрыло дорогу, а в воздухе парил хмельной запах. Находясь на участке, где произошел инцидент, ноги прилипали к асфальту, а сотни осколков застревали в обуви. Автомобилисты, проезжающие мимо, смотрели в окна с бешеными взглядами, кто-то смеялся, а кто-то облизывался», - сообщает издание.

Также отмечается, что по словам правоохранителей некоторые пытались стащить пару бутылок пива. На месте дежурили патрульные, место аварии оградили. Детали случившегося выясняются.

Это подтверждает и видео опубликованное на странице «Киев Оперативный» в Facebook, где указано, что «юный предприниматель решил нажиться на чужом горе».

Напомним, как 11 января, в Первомайске на повороте на подъем по улице Киевской перевернулся прицеп фуры, загруженный горохом.