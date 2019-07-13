Появилось видео момента выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина»

В сети опубликовали видео момента выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина».
Ролик обнародован на их YouTube-канале.
Как известно, в ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г здание, в котором находится «112 Украина», расстреляли из гранатомета.
На видео с камер наблюдения зафиксирован момент выстрела и разрыва снаряда о фасад здания. После взрыва у припаркованных поблизости машин срабатывает сигнализация.
Напомним, как 4 сентября в офис «Национальных информационных систем», которые создают новости для телеканала «Интер», было совершено нападение. В результате, в офисе начался крупный пожар, есть пострадавшие.
6 сентября протестующие заявили, что достигли соглашения с руководством телеканала: в течение 5 ближайших дней телеканал изменит свою редакционную политику и освободит заместителя директора по развитию компании «Национальные информационные системы» (НИС) Игоря Шувалова.
В тот же день телеканал «Интер» заявил, что ни о чем не договаривался с протестующими и не вел с ними никаких переговоров.
В частности, в поджоге редакции «Интера» журналисты телеканала подозревают главу МВД Арсена Авакова, главу антинаркотического департамента МВД Украины Илью Киву и несколько криминальных авторитетов.