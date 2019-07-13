Появилось видео момента выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина»

В сети опубликовали видео момента выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина».

Ролик обнародован на их YouTube-канале.

Как известно, в ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г здание, в котором находится «112 Украина», расстреляли из гранатомета.

На видео с камер наблюдения зафиксирован момент выстрела и разрыва снаряда о фасад здания. После взрыва у припаркованных поблизости машин срабатывает сигнализация.

Напомним, как 4 сентября в офис «Национальных информационных систем», которые создают новости для телеканала «Интер», было совершено нападение. В результате, в офисе начался крупный пожар, есть пострадавшие.