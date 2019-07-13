На Николаевщине грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка – он без присмотра гулял возле железной дороги

В субботу, 13 июля, в городе Первомайске в районе железнодорожного перегона «Конецполь - Первомайск - На Буге» грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Вследствие контакта с грузовым поездом тяжелые травмы головы получил трехлетний мальчик.

Пришествие произошло в 15:30. Правоохранители установили, что семья мальчика живет неподалеку от железнодорожных путей. Днем ребенок самостоятельно оставил дом и направился к месту происшествия. Несмотря на принятые машинистом поезда меры торможения, трагедии избежать не удалось.

Мальчика карета скорой помощи доставила в медицинское учреждение. На месте работала следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции.

«Следственным отделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». Продолжается следствие», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Opel Omega». В результате погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем «Жигулей».