В Николаеве спасатели ищут мужчину, который пропал во время купания в Ингуле

В Николаеве 13 июля во время купания в Ингуле начали тонуть двое мужчин. Одного из них спасли, поиски второго продолжаются.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 19:20 спасателям сообщили, что во время купания в Ингуле вблизи пешеходного моста начали тонуть двое молодых людей. На место направили сразу несколько подразделений спасателей. До их прибытия одного из утопающих удалось спасти очевидцу. Пострадавшему на месте бригада «скорой помощи» оказала первую медицинскую помощь и в дальнейшем его госпитализировали в лечебное учреждение.

До наступления темноты спасатели на специальных лодках проводили осмотр акватории и поисково-спасательные работы, второго мужчину так и не обнаружили. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В воскресенье, 14 июля, начиная с 8:00, поиски пропавшего продолжили водолазы.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожие спасли девушку-самоубийцу, которая пыталась спрыгнуть с Варваровского моста.