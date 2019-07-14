В результате пожара в центральном Нью-Йорке около 90 тысяч человек остались без электроэнергии

В центре Нью-Йорка произошло масштабное отключение электричества, вследствие которого пострадали около 90 тысяч жителей города. Без света осталась большая часть города, а работа метро была приостановлена.

Об этом сообщает издание «NBCNews».

В центре Нью-Йорка был объявлен режим чрезвычайной ситуации вследствие пожара. Без электричества остались несколько центральных районов, в их числе элитные: центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Происшествие затронуло 90 тысяч человек. О погибших не сообщалось.

Из-за внезапного отключения электроэнергии без света остались рестораны, кафе и прочие предприятия. Множество людей застряли в лифтах и метро.

После сообщалось, что все мощности будут восстановлены до полуночи.

Отключение началось около 18:47 с некоторого события, которое в данный момент расследуют. Представитель энергокомпании, ответственной за обеспечение электроэнергией центральной части Нью-Йорка сообщил, что высокая температура окружающей среды не была источником пожара.

«Это не связано с чрезмерной нагрузкой на сеть», - также сообщил он.

Спустя несколько часов электричество было восстановлено.

Напомним, архивариусы из Америки обнаружили диски с более чем 2400 фотографий после терактов, которые случились 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.