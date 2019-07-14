В Харькове во время движения загорелся маршрутный автобус – все пассажиры успели эвакуироваться

В Харькове, в Холодногорском районе, во время движения загорелся маршрутный автобус. Водитель эвакуировал пассажиров и попытался потушить пожар своими силами, но автобус сгорел.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

13 июля в 13:50 на «101» поступило сообщение о пожаре в автобусе «Богдан». Транспортное средство загорелось во время движения. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и попытался потушить пожар своими силами, однако это не увенчалось успехом.

Отметим, в Киевской области кандидат в народные депутаты забрал сожженные автобусы, которые хранились в качестве вещественного доказательства преступления, и использовал их для саморекламы.

К месту выехали два отделения службы спасения. По прибытию спасателей выяснилось, что горел моторный отсек и практически полностью сгорел салон. Пострадавших нет.