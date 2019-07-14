В Баштанском районе погиб пожилой мотоциклист, который попал в яму и перевернулся

В селе Явкино Баштанского района 12 июля в ДТП погиб 78-летний мотоциклист.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мотоциклист во время движения выехал за пределы проезжей части, где попал в яму и, не справившись с управлением, перевернулся. В результате ДТП от полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства ДТП, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что ранее на Николаевщине кроссовер врезался в отбойник.