Возле Николаева водитель «Лады» врезался в группу подростков-велосипедистов, пострадали шесть человек

Днём в воскресенье, 14 июля, на трассе «Николаев-Снигиревка» автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Об этом сообщают «Новости-N».

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом «Лады» начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу «КамАЗ». Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших «скорая» доставила в областную детскую больницу Николаева.

Все пострадавшие – преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле «ВАЗ» никто не пострадал.

Напомним, что ранее в Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде.