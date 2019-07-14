В Николаеве случился пожар в квартире – из-за неосторожности при курении погиб мужчина

В Николаеве 14 июля во время пожара в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Богоявленском погиб 62-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 12:47, на место выехали подразделения ГСЧС. В ходе оперативной разведки в одной из комнат пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. В 13:14 пожар ликвидировали на площади 5 кв.м. Вероятной причиной пожара стала неосторожность мужчины при курении. Во время происшествия другие жильцы пятиэтажки не пострадали. На месте происшествия также работали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за короткого замыкания произошел пожар в квартире.