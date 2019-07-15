В Винницкой области очевидцы спасли двух девочек, которые начали тонуть в пруду

В селе Малая Жмеринка Винницкой области очевидцы спасли двух девочек, которые едва не утонули в пруду. Имена спасителей – Артем Кухаренко и Николай Костылев.

Об этом сообщают «Факты».

Артем Кухаренко и Николай Костылев

Три 11-летние подружки тайком от родителей пошли купаться на пруд. Плавать они не умели и двое из них начали тонуть. К счастью, их спасли, но одна девочка все еще нуждается в медицинской помощи, ее лечат киевские врачи.

- Мы с отцом приехали из Жмеринки порыбачить. Как вдруг на берегу поднялся переполох, какой-то мужчина закричал: «Там девочки тонут!» - рассказал 22-летний Артем Кухаренко. - Я – моментально туда. Две девочки барахтались в воде и уже тонули. Поплыл к ним… Одна ушла под воду. Другая держалась на воде из последних сил. Схватил её за волосы и поплыл к берегу. Тут ко мне на помощь пришел еще один парень. Вдвоем вытащили ребенка из воды. Я стал нырять за второй девочкой, но не мог её достать…

- Когда отдыхал на берегу в беседке, тоже обратил внимание на девочек, которые купались у другого берега без взрослых, - говорит 27-летний Николай Костылев. – Увидев, что дети тонут, поплыл к ним. Я тоже нырнул несколько раз, пока не нащупал девочку кончиками пальцев. Она была на самом дне. Мой рост 178 сантиметров. Можете представить, какая там глубина… Взял девочку на плечи – и на берег. Там начали откачивать ребенка. Сколько времени это длилось, не помню. Девочка была уже синяя, в состоянии клинической смерти…

Пострадавшей сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

- Еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха, - продолжает Николай. - Удалось запустить сердце 11-летней Ани. «Скорая» приехала быстро. Ее вызвали свидетели ЧП. Кстати, даже медикам сначала сообщили, что один ребенок погиб. Я очень хорошо знаю этих девочек и их родителей. Знаю, что дети втайне от родителей решили искупаться в пруду, хотя и не умели плавать. Одна начала тонуть, и подружка бросилась ей на помощь. Пруд неглубокий, но для купания не подходит. Когда-то там разрыли экскаватором дно и берега. С тех пор на дне осталось много глубоких ям. В одну из них девочки и попали. У меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю эту историю.

Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь. Но оказались в нужном месте в нужное время. Одна из спасенных девочек, Таня, не пострадала. А вот за жизнь её подружки до сих пор борются врачи. Сначала медики Жмеринской центральной районной больницы, затем – киевские специалисты.

Николая Костылева наградили от имени Жмеринского городского совета. А Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области номинировало его и Артема Кухаренко на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».

Напомним, что на Николаевщине утонул 12-летний мальчик, который хотел переплыть реку.