Ирландского туриста обокрали на Киевском вокзале – он почти месяц жил на улице и просил у прохожих еду

В Киеве 43-летний турист из Ирландии почти месяц жил на улице и просил еду у прохожих. Мужчину ограбили на железнодорожном вокзале, когда он собирался ехать в Одессу. За время бродяжничества ирландца несколько раз избили, а в консульстве Ирландии ему, по непонятным причинам, отказали в помощи.

Об это сообщает «Информатор».

Около пяти недель назад 43-летний житель Дублина по имени Барри Кеннеди приехал в Киев в качестве туриста. Пробыв в Киеве неделю, он планировал поехать в Одессу и купил билет на поезд. На Центральном железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и украла у него все личные вещи, включая телефон и обратный билет на самолёт. Мужчина обратился в консульство Ирландии, но по непонятным причинам там ему отказали в помощи.

Без денег и знания языка иностранец жил на улице, просил еду у прохожих и пытался забыться, употребляя алкоголь. За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили. Он обращался в полицию, но особой помощи от них не получал. Он обращался в больницы, но оттуда его буквально выгоняли, требуя денег, которых у него попросту не было. Он признался, что от отчаяния, безысходности и постоянных отказов в помощи, он «хотел просто напиться и умереть».

А 13 июля, около 21:30 на его просьбу о помощи отреагировали две девушки, которые прогуливались по Мариинскому парку. Они купили ему еды, а также позвонили в полицию и скорую помощь.

У иностранца синяки, ушибы и ссадины по всему телу. Кроме того, врачи подозревают, что у него могут быть повреждены внутренние органы. Однако для этого потребуется дальнейшее обследование. После обследования Барри поселили в палату и накормили.

В дальнейшем об инциденте была уведомлена сестра иностранца, а также готовится обращение в консульство Ирландии в Украине о причинах отказа помощи человеку.

Напомним про не менее неприятный инцидент, 24-летний парень из Одессы ударил 20-летнего студента из Марокко ножом в грудь. Потерпевший скончался от полученной травмы в карете скорой помощи.