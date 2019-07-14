На Николаевщине микроавтобус врезался в повозку – один человек погиб, еще двое получили травмы

Возле села Шевченково Витовского района на Николаевщине 14 июля грузовой микроавтобус «Mercedes Sprinter» врезался в конную повозку, в которой ехали три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 13:05 на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск». Микроавтобусом управлял 56-летний житель Одессы. После столкновения «Mercedes Sprinter» выехал за пределы проезжей части и вылетел в кювет. В результате происшествия от полученных травм на месте погибла 50-летняя пассажирка конной повозки. Два человека – 50-летний мужчина, управлявший повозкой, и 49-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине кроссовер врезался в отбойник и перевернулся.