На «Азовстали» тысячи тонн чугуна вылились в цех – рабочие и спасатели ликвидировали аварию в адских условиях

В Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» 12 июля произошла авария и металл вылился в цех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Максим Бородин.

«А вы говорите Чернобыль! Позавчера на «Азовстали» в миксерном отделении 2 тысячи тонн чугуна вылилось в цех. И это на новом миксере. Маленькие муравьи в горящем металле – это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна», - сообщил он.

Сайт «Mrpl.city» сообщает, что во время дневной смены, при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера №1 конвертерного цеха на «Азовстали». Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. Жертв и пострадавших нет.

«Незамедлительно были вызваны и прибыли на место пожарные расчеты, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации. Прогар миксера не влияет на окружающую среду. На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей», - сообщает издание.

Напомним, что в марте над «Азовсталью» поднялось зарево - местные жители говорили о пожаре, на самом комбинате заявили, что зарево возникло из-за слива шлака.