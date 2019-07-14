Микроавтобус с президентской охраной попал в ДТП в Запорожской области

Микроавтобус «Volkswagen Transporter», в котором находились сотрудники Управления государственной охраны Украины, попал в ДТП, когда возвращался из командировки в Киев.

Об этом сообщили в Управлении Госохраны.

Автомобиля Президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

«Жертв нет. Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины», - сообщили в Госохране.

«Левый берег» отмечает, что ряд СМИ и соцсети пишут, что авария произошла в Запорожской области, когда «кортеж Зеленского» обгонял колонну курортных автобусов с детьми. Один из автобусов съехал в кювет, а два «Volkswagen Touareg» и бус службы безопасности президента были разбиты. Как известно, 12-13 июля президент Владимир Зеленский находился с рабочими поездками в Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

Телеканал «24» сообщает, что ДТП случилось на трассе между Васильевкой и Мелитополем.

«Причиной ДТП будто бы стали несколько автомобилей, которые двигалась из Харькова. Речь идет о микроавтобусе и двух «Volkswagen Touareg». Эти авто пытались обогнать колонну автобусов с детьми. К счастью, жертв и пострадавших среди детей и взрослых нет. Сильно пострадали только легковые автомобили, а один из автобусов с детьми вылетел в кювет».