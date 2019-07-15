В Николаеве автомобиль сбил мужчину – пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму

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фото: Facebook Федора Левченко
В Николаеве, 15 июля, ночью автомобиль «Chevrolet» на Центральном проспекте сбил мужчину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

По предварительной информации мужчина вместе с друзьями переходил дорогу по пешеходному переходу, возле улицы Водопроводной. Автомобиль «Chevrolet» ехал от Намыва в сторону Пушкинского кольца и сбил мужчину. Пострадавшего с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и повреждение ключицы госпитализировали.

Напомним, озле села Шевченково Витовского района на Николаевщине 14 июля грузовой микроавтобус «Mercedes Sprinter» врезался в конную повозку, в которой ехали три человека.

Юлия Акимова

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