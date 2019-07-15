Николаевские спасатели доставили на сушу подростка, которого на каяке отнесло от берега лимана на пять километров

В воскресенье, 14 июля, в акватории Бугского лимана в районе села Лупарево Витовского района из-за сильного ветра каяк, которым управлял молодой человек, отнесло от берега.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация по экстренному номеру «101» поступила в 16:55. К месту происшествия направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения дежурная смена оперативно-координационного центра.

Сотрудники ГСЧС нашли плавсредство с 15-летним парнем на расстоянии 5 км от места выхода на воду и транспортировали их на сушу. Подросток не пострадал.

Напомним, как в Николаеве двух подростков, которые пошли купаться в реке на надувных кругах, отнесло от берега.