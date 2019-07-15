На Николаевщине две легковушки и пассажирский автобус застряли на бездорожье – транспорт пришлось вытягивать спасателям

В Николаевской области 14 июля спасатели дважды выезжали, чтобы достать застрявший на бездорожье транспорт.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Первый случай произошел на улице Лоцманской в ​​Очакове. Спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части помогли водителю отбуксировать автобус «Эталон» с пассажирами, который застрял в песке.

Во втором случае из-за ливня и, как следствие размытия грунтовой дороги вблизи села Виноградовка Баштанского района, застряло два автомобиля с четырьмя пассажирами, в том числе одним ребенком.

Для оказания помощи привлекались спасатели 7-й ГПСЧ. В данных случаях никто из людей не пострадал.

Напомним, как на Черкасчине автомобиль посла Канады застрял на бездорожье.