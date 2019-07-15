На Николаевщине пожары сухостоя и мусора охватили 19 гектаров – в одном из случаев огонь уничтожил два улья

В течение суток, 14 июля, пожарные Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты потушили 10 пожаров сухой травы, мусора, кустарников на общей площади более 19 га.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары произошли в Березанском, Николаевском, Новобугском, Вознесенском, Казанковском, Первомайском районах области и в городе Николаеве.

В Николаевском районе село Весеннее на улице Садовой пожар сухой травы распространился на территорию частного домовладения и привел к уничтожению двух ульев. Благодаря принятым мерам пожарных 19-й Государственной пожарно-спасательной части не допущено уничтожение пасеки и теплиц.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование пожарно-спасательных подразделений Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Неосторожное обращение с огнем - вероятная причина пожаров.

Напомним, что в Николаевской области 13 июля произошло 7 пожаров на открытой территории, которые охватили территорию в 32 гектара.