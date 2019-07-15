В Николаеве на территории старого городского кладбища произошел пожар

Днем в понедельник, 15 июля, в Николаеве на территории старого городского кладбища в Ингульском районе произошел пожар сухой травы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На данный момент на место направлены два отделения пожарно-спасательные части, а также оперативно-координационный центр. По предварительной информации, произошел пожар сухой травы. Площадь пожара уточняется, но предварительно известно, что она составляет до 0,5 гектар.

Причины возгорания также выясняются. Известно, что всего пять очагов возгорания.

Обновлено в 14:45 В 14:30 пожар сухостоя на территории некрополя ликвидирован на площади 5000 квадратных метров.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Напомним, что в последнее время участились пожары сухостоя. Например, в Николаевской области 13 июля произошло 7 пожаров на открытой территории, которые охватили территорию в 32 гектара.