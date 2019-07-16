В Очакове спасатели помогли госпитализировать тяжелобольного мужчину

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В Очакове в ночь на 15 июля спасатели помогли медикам транспортировать тяжелобольного мужчину со второго этажа дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателей вызвали в дом на улице Строителей в 1:54, медики просили о помощи. По адресу выехал дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части, спасатели перенесли мужчину в карету скорой медицинской помощи, после чего его госпитализировали.

Напомним, что ранее николаевские спасатели за сутки дважды помогали гражданам попасть в свои квартиры.

Вадим Богданов

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