На Николаевщине в пруду нашли тело утонувшего пастуха

На Николаевщине 15 июля водолазы обнаружили в пруду на территории Витовского района тело утонувшего 66-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 9:00 спасателям сообщили, что в пруду, в пределах Коларовского сельского совета исчез человек. О данном происшествии спасателям сообщила его дочь. На место происшествия выехали водолазы аварийно-спасательного отряда. В ходе проведения поисковых работ недалеко от берега обнаружили тело мужчины. Как стало известно, мужчина пас скот и зашел в воду, чтобы выгнать коров из пруда, и исчез. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти устанавливаются.

Напомним, что ранее на Николаевщине в реке утонул 14-летний мальчик.