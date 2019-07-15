В Николаеве во время пожара в Матвеевке сгорел частный дом

В микрорайоне Матвеевка в Николаеве 15 июля сгорел дом на улице Верхней.

Об этом в Facebook сообщил Александр Терещенко, ставший очевидцем пожара.

По его словам, пожар охватил весь дом и крышу, которая впоследствии рухнула, из-за возгорания взорвался газовый баллон. Точная причина пожара неизвестна, также неизвестно, пострадал ли кто-либо во время этого инцидента.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что пожар произошел в доме, который не эксплуатируется. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что ранее в Николаеве горело старое городское кладбище.