«Стихийное бедствие»: В Николаеве ночью дождь опять залил дороги и улицы

Вечером в понедельник, 15 июля, в Николаеве непродолжительный, но сильный дождь залил все улицы и дороги.

Об этом николаевцы сообщают в соцсетях.

Многие жители Николаева жаловались на то, что вечером, после начала дождя, тяжело было вызвать такси, а общественный транспорт ходил с перебоями.

В то же время кандидат в народные депутаты, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов опубликовал видео, на котором показывает, как его автомобиль едет по затопленной дороге, судя по всему, в Варваровке. Политик задается вопросом, почему в городе не работают ливневки.

«21 век! В Николаеве дождь - это стихийное бедствие. Каждый раз - коллапс. Риторический вопрос: куда ушли те миллионы на ливневки?» – написал Дятлов.

Напомним, в Николаевской области 15 июля и в ближайшие дни могут пойти дожди с грозами.