В Николаеве из-за неосторожного обращения с огнём горел дом и ВАЗ

В Николаеве в понедельник, 15 июля, горело не эксплуатируемое здание на Пушкинской.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 17:13 очевидцы сообщили спасателям что из одноэтажного здания, которое не эксплуатируется, на улице Пушкинской идёт дым.

Отделения Центрального, Заводского районов и дежурная смена оперативно-координационного центра по прибытию выяснили, что огнем охвачена площадь 100 квадратных метров и ВАЗ 2103, находившийся в помещении.

Благодаря принятым мерам, удалось не допустить распространения огня на рядом расположенное одноэтажное здание. В 17:40 пожар локализовали, а в 18:40 ликвидировали. Вероятная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

От ГСЧС к тушению привлекалось 15 человек и 4 единицы техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и аварийная бригада ОАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что ранее в Николаеве на территории старого городского кладбища произошел пожар.