В Николаеве мошенники выманивают деньги под видом работников водоканала

В Николаеве участились случаи, когда мошенники выманивают деньги горожан, представляясь при этом работниками водоканала.

Об этом сообщили на Facebook-странице ГКП «Николаевводоканал».

На предприятие начали поступать жалобы от жителей, что к ним приходили неизвестные, которые называют себе контролерами «Николаевводоканала».

«Абонентам называются, вроде бы, суммы их долгов и пугают отключением предлагая оплатить все на месте и избежать штрафов. Уважаемые абоненты, обращаем ваше внимание, что контролеры предприятия имеют при себе удостоверение с мокрой печатью и уполномоченные на снятие показаний счетчиков, вручение сообщений о задолженности или необходимость поверки счетчика.

На водоканале подчеркнули, что услуги ГКП «Николаевводоканал» никогда не оплачиваются наличными на месте. Граждан просят уведомить о таких случаях соседей и людей пожилого возраста, а при попытке мошенничества срочно вызывать полицию. Для недопущения таких ситуаций абонентов с задолженностью просят обратиться в абонентский отдел предприятия.