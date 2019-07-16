На Николаевщине на трассе столкнулись «ВАЗ», за рулем которого был подросток, и микроавтобус – пострадали четверо детей

Во вторник, 16 июля, на 218 км автодороги Н-24 «Благовещенск-Николаев» в Новоодесском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2106» и микроавтобуса «Mercedes-Benz Vito».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла возле села Константиновка около 14:30. В полиции сообщили, что за рулем «ВАЗ-2106» был 16-летний подросток, а микроавтобус «Mercedes-Benz Vito» был под управлением 37-летнего водителя.

В результате столкновения транспортных средств несовершеннолетний водитель «ВАЗа» и трое малолетних пассажиров «Mercedes-Benz Vito» девяти, восьми и четырех лет доставлены в медицинское учреждение.

Информация о ДТП внесена в Единый журнал учета предварительно по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также решается вопрос о привлечении к ответственности отца несовершеннолетнего мальчика, который незаконно посадил его за руль.

Напомним, что 11 июля в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ», за рулем которого находился 10-летний мальчик и «Opel Omega». В результате аварии ребенок погиб.