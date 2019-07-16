В Николаеве из-за невнимательности водителя и незакрепленной стрелки трамвай задел дерево и на час остановил движение по маршруту

В Николаеве 16 июля произошло ДТП в результате которого часть трамвая задела дерево, а движение по маршруту №3 задержалось на один час.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

«В 11:05 трамвайный вагон №1089, следовавший по маршруту №3 в направлении ЧСЗ, пошел в разрез на перекрестке ул. Первая Военная и ул. Потемкинская. На данном участке пути работники службы предприятия проводили ремонт противошерстного стрелочного перевода. Именно при его прохождении передняя тележка пошла по 3-м маршруте, втораяй - пошла в разрез. В результате вагон врезался в дерево», – говорится в сообщении.

Пострадавших людей в результате инцидента нет. Вагон получил повреждения ящика АКБ, левого фальшборта. На место выехала аварийная бригада предприятия. Вагон вернули на рельсы и отбуксировали в депо. Задержка движения составила один час (11:05 - 12:06).

Причиной разреза стрелки, как выяснилось, стало незакрепленные должным образом перо стрелки при пересечении противошерстного стрелочного перевода, а также невнимательность водителя трамвая при движении на участке, который ремонтировался.

Напомним, как в Николаеве возле парка «Народный сад» загорелся трамвай. Выяснилось, что водитель трамвая мог предупредить возгорание, однако не предпринял никаких мер. Из-за этого его обещали уволить.