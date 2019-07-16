В Первомайске нашли застреленным кандидата в нардепы от «Оппоблока» Мосякина – полиция говорит о самоубийстве

Василий Мосякин В Николаевской области, в Первомайске нашли тело кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» по 132 округу с огнестрельным ранением.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что сегодня, 16 июля, около 19:30 в городе Первомайске в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

Как стало известно "Преступности.НЕТ", речь идет о кандидате в нардепы Василие Мосякине.

Фото с места происшествия По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Василий Мосякин родился 14 февраля 1963 года в поселке Трояновского Севского района Брянской области. Являлся директором КП «Флора», член политической партии «Оппозиционный блок». В 2012 году на парламентских выборах выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Виталия Травянко, который баллотировался по 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее от «Оппозиционного блока».

Сообщалось, что после событий на парламентских выборах в 2012 году по 132 округу у Мосякина остались претензии к Партии регионов. В то же время первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом несколько лет назад кандидат в нардепы по 132 округу Аркадий Корнацкий не раз высказывался с критикой в сторону Василия Мосякина.