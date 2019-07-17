В Николаеве продолжают сбор средств для сына участника АТО, страдающего от тяжелого заболевания

В Николаеве продолжают сбор средств для маленького Димы Жадана, у которого тяжёлое генетическое заболевание – спинально мышечная атрофия. Мальчика хотят лечить заграницей.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По словам волонтеров, это единственный ребенок в Николаеве, у которого такое редкое заболевание. Средства нужны на реабилитацию и постоянный уход за ребенком.

«Заболевание постоянно прогрессирует и ребёнок с каждым днем становится слабее. Приводит такая болезнь к страшным последствиям, постепенно снижается и пропадает мышечная активность, навыки ходить, стоять, сидеть, поднимать руки, глотать, а самое страшное, дышать из-за слабости мышц. Лечения деток с таким диагнозом в нашей стране, к большому сожалению, не предусмотрено».

«Заграницей дети получают лечение совершенно бесплатно. Такому ребёнку нужна постоянная реабилитация, правильное дорогостоящее питание, множество биодобавок и аминокислот, разные препараты и уколы, только всё это комплексно немного приостанавливает прогрессирование этой тяжёлой болезни. К сожалению, у родителей Димочки исчерпаны все средства, а нужно сохранить ребёнка в хорошем состоянии до того, как они получат страховку в Польше и жизненно необходимое лечение», - отмечено в письме.

Отец ребенка Дмитрий Жадан – участник АТО. Он обращался в разные инстанции и организации за помощью, но их вопрос не могут решить. Поэтому он вынужден был оставить жену Татьяну с сыном в Николаеве, а сам уехал в Польшу, где пытается получить страховку, чтобы его ребенок смог получить там лечение.

Реквизиты для пожертвований

5169360006157147 – Жадан Татьяна Владимировна.