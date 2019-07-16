В Николаеве ищут родителей мальчика, который получил травму в скейт-парке и попал в больницу

В Николаеве ищут родителей мальчика, который упал в скейт-парке в Корабельном районе и попал в больницу.

Об этом сообщает николаевец Денис Константинов на своей странице в Facebook.

«Мальчик упал в скейт-парке возле «Водолея». Помнит только, что зовут Саша и ему 8 лет. Кто узнал ребёнка на видео, передайте родителям, что ребёнок находится в Николаевской областной детской больнице, отделение травматологии», - сообщил он.

Также он отметил, что мальчик позднее вспомнил свою фамилию, и что живет он в Балабановке. Судя по видео, у мальчика может быть травма головы – у него гематома над бровью.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что действительно мальчик попал в больницу и ищут его родителей. Об инциденте, который случился около 20:00, полиции сообщили медики. Сейчас полиция ищет родителей ребенка.