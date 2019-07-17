На Николаевщине столкнулись легковушка и пассажирский автобус – погиб водитель и двое детей

Возле села Лукашовка Первомайского района ночью 17 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии трое человек погибло, один находится в реанимации.

Об этом сообщили в Главном управлении Гослужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на 47-м километре трассы М-24 «Благовещенское-Николаев» поступила спасателям в 00:34.

По прибытию дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что в результате лобового столкновения автомобиля «Citroen Berlingo» и пассажирского автобуса «Neoplan ВХ» на месте происшествия от полученных травм погиб 35-летний водитель легковушки. Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тело мужчины, которого зажало изуродованными элементами транспортного средства.

Двух детей и женщину до прибытия спасателей, госпитализироваои в лечебное учреждение. От полученных травм 12-летний мальчик и 5-летняя девочка умерли. Их мать 1983 года рождения в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

Среди 30 пассажиров и два водителя автобуса сообщением «Железный Порт-Шепетовка» пострадавших и погибших нет.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Николаевщины сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, как микроавтобус с президентской охраной попал в ДТП в Запорожской области.