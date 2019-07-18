На Николаевщине спасатели вытащили из пруда корову, которая застряла в грязи

Во Врадиевском районе Николаевской области во вторник, 16 июля, спасатели достали из пруда корову, которая застряла в грязи.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 13:02 в Службу спасения сообщили, что в грязи в пруду вблизи пгт Врадиевка увязла корова. Спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью пожарного рукава и веревки вытащили животное из ловушки.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пес провалился в шестиметровый колодец – собаку вытащили невредимой.