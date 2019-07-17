В селе на Николаевщине из-за неосторожности во время курения погиб мужчина

Житель села Новоселка Вознесенского района Николаевской области погиб в своём доме из-за неосторожности во время курения.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во вторник, 16 июля, в одной из комнат дома в селе Новоселка, на закопченной кровати, соседи обнаружили тело своего 58-летнего соседа. Причина возгорания площадью 2 квадратных метра - неосторожность при курении.

Подразделения ГУ ГСЧС на место происшествия не привлекались. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что с начала года на Николаевщине зарегистрировано 526 пожаров в жилье, что на 2,3% выше прошлогодних показателей. Огонь унес жизни 25 человек, из них 1 ребенок. Больше всего пожаров зафиксировано в Центральном (58), Заводском (46) районах Николаева, Первомайском (53), Вознесенском (39), Витовском (33) районах области. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - самые распространенные причины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время пожара в Матвеевке сгорел частный дом.