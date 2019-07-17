В Харькове «Nissan» въехал в агитационную палатку – пострадала агитатор и прохожие

В Харькове во вторник, 16 июля, на проспекте Юбилейном 20-летняя водитель автомобиля «Nissan» не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

После наезда автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома. В результате аварии ушибы и перелом бедра получила 55-летняя женщина, которая работает агитатором. Двое прохожих - 31-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ушибы. Установлено, что на момент аварии женщина-водитель была трезвой.

Информацию внесли в журнал единого учета Московского отдела полиции. Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине микроавтобус врезался в повозку – один человек погиб, еще двое получили травмы.