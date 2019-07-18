Николаевский футболист Юрченко вернулся из чемпионата Дании и будет играть за «Зарю»

Николаевский полузащитник/форвард Владлен Юрченко стал игроком луганской «Зари». Контракт футболиста с украинским клубом рассчитан на два года, Владлен будет играть за «Зарю» под номером 80.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sport.ua».

Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий «Шахтер», за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010 года. Зимой 2011 года Юрченко был отдан в аренду в мариупольский «Ильичевец».

27 июня 2014 года Владлен подписал контракт с немецким «Байером», за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сезон 2018/2019 Юрченко провел в датском футбольном клубе «Вайле». На его счету 19 игр, 3 мяча и 4 результативные передачи.

Владлен Юрченко вызывался в ряды сборных Украины U-16, U-17, U-19 и U-21, попадал в заявку национальной сборной страны.