На Николаевщине в карьере мужчины насмерть придавило тяжелой техникой

В Николаевской области в Вознесенском районе на территории карьера по добыче щебня 16 июля погиб 50-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия предварительно установили, что рабочий ремонтировал оборудование, и его придавило загрузчиком.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой «несчастный случай», как того требует процедура в подобных случаях. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Ожидаются результаты экспертиз, после которых возможна дополнительная квалификация по статье 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Напомним, что ранее на Николаевщине во время пожара на заводе по переработке мазута пострадали пять человек.