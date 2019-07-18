В Николаеве потушили пожар в частном домовладении – спасатели не дали взорваться двум газовым баллонам

В Николаеве утром 17 июля спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки в Корабельном районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился в частном секторе на улице Прибужской. Как выяснилось по прибытию спасателей, на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 30 кв.м. Во время оперативной разведки пожарные обнаружили два газовых баллона и вынесли их на улицу, предотвратив вероятный взрыв. Пожар ликвидировали и не допустили его распространение на жилой дом. По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за неосторожного обращения с огнём горели дом и автомобиль.