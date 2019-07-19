В ЮАР туристы сняли на видео преследовавшего их слона

В ЮАР слон погнался за экскурсионным джипом, а водитель удирал от него задним ходом. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

Разъяренное животное побежало за экскурсионным джипом в природном заповеднике ЮАР. На ролике видно, как слон гонится за автомобилем, а водитель едет в противоположном от слона направлении задним ходом. Часть пассажиров снимала инцидент на видео, а пассажиры на задних сидениях говорили водителю, куда ехать.

Пользователи Сети отметили профессиональную езду водителя автомобиля, а некоторые пошутили, что ему, судя по всему, не в первый раз приходится удирать от разъяренных слонов. Другие шутливо отметили, что судя по спокойной реакции туристов, они приехали из Австралии (фауна этой страны отличается экзотичностью и смертоносностью, встретить крокодила или змею в центре города – в порядке вещей – ПН).

Поведение животных нередко удивляет. Так, позициям украинских военных вблизи Гранитного, Донецкой области, верно служит пёс Амиго. Он родился во время боевых действий и уже третью ротацию подряд выполняет задания совместно с подразделением.