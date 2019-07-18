В Николаеве на перегоне загорелся автобус – спасатели тушат пожар

В Николаеве 18 июля на перегоне в Корабельном районе загорелся автобус. Сейчас спасатели проводят ликвидацию пожара.

Об этом сообщает николаевец Юрий Барк в Facebook.

Происшествие случилось в районе супермаркета «Таврия». Пожар случился в автобусе «MAN», который фирма «Евротранстехсервис» использует для пассажирских перевозок на маршруте №83. Пока что неизвестно, пострадал ли кто-то в результате происшествия. На проспекте из-за этого инцидента возникла пробка.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что автобус во время пожара был пустой. Пожар случился, когда водитель автобуса спешил на базу предприятия. На месте работают сотрудники трех пожарно-спасательных частей и координационный штаб. Сейчас проводится ликвидация пожара.

Отметим, что такие автобусы в 2012 году доставили в Николаев из Германии – подержанная техника должна была выйти на маршруты города. Однако фирме-перевозчику удалось лишь на время наладить их курсирование по маршрутам №54 и №83.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве у «маршрутки» на ходу вывернуло переднее колесо.