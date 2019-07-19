В Луцке девушка с острой алкогольной интоксикацией впала в кому

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В Луцке в четверг, 18 июля, подростка в состоянии комы госпитализировали в больницу с диагнозом «острая алкогольная интоксикация».

Об этом сообщают в патрульной полиции Волынской области. 

Вечером патрульные прибыли на улицу Сельская на вызов об отравлении. 16-летняя девушка перебрала алкоголя и находилась в состоянии комы. Её с диагнозом «острая алкогольная интоксикация» госпитализировали в больницу.

Напомним, что ранее николаевская полиция провела рейд по общественным местам – обнаружили выпивших подростков и 15-летнюю девушку, которая была без родителей.

Мила Волкова

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