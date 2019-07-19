На Херсонщине двое детей поехали на велосипеде увидеть море, но попали под ливень и не смогли найти дорогу домой

В Херсонской области двое детей втайне от родителей проехали на одном велосипеде по оживлённой трассе 50 километров, чтобы увидеть море, и не смогли найти дорогу назад.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

На трассе возле Геническа детей увидели начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонщины Ярослав Шанько и старший инспектор отдела Александр Атаман. Они проводили рейд в курортном городе и возвращались на место службы, когда на выезде из города увидели мальчиков. Выяснилось, что они живут в Новотроицке. Одному 10 лет, другому 15 и они приехал на отдых к бабушке.

В тот день примерно в 13:00 втайне от родителей они выехали на стареньком велосипеде из населенного пункта и направлялись в Геническ на море, которое никогда не видели. Дороги не знали, поэтому спрашивали направление у водителей. Проехав 50 километров, дети дошли до побережья, купались и загорали.

Вечером погода резко изменилась, пошел ливень, мальчики испугались и решили возвращаться домой. Но дороги назад не помнили, у 15-летнего подростка разрядился телефон, а у младшего его не было. Поэтому позвонить родителям они не смогли, стояли растерянные на трассе и не знали, что делать. Кроме того, ребята боялись наказания родителей. Старший мальчик признался, что очень устал и у него не было сил везти второго на велосипеде.

Полицейские посадили мальчишек в служебный автомобиль и отвезли домой. По дороге детям объяснили опасность езды на велосипеде оживленной трассой, указали на безответственность их поступка и предостерегли от подобных путешествий.

В это время в пгт Новотроицк родители мальчиков не находили себе места от волнения, вместе с соседями искали детей и уже хотели обращаться в полицию. С родителями полицейские тоже провели профилактическую беседу и посоветовали лучше следить за детьми.

Ранее сообщалось, что в Австралии четверо детей сбежали из дома – на родительской машине они уехали за 900 километров от родного города.