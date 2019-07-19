Николаевские спасатели уничтожили снаряды, найденные на дне возле Кинбурнской косы

Спасатели 18-19 июля провели обследование и разминирование акватории Черного моря и прибрежной территории в районе Кинбурнского полуострова.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В ходе поисковых работ на морском дне и в прибрежной зоне пиротехники нашли 13 боеприпасов и 4 взрывателя. В дальнейшем их уничтожили на полигоне в Очакове путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее спасатели показали, как подорвали 67 боеприпасов, найденных в море возле Кинбурнской косы.