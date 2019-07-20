На Николаевщине из-за неполадок газовой системы загорелась «Skoda»

В поселке Веселиново на Николаевщине 19 июля загорелся автомобиль «Skoda Octavia», ехавший по улице Строителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 17:20 спасатели услышали громкий звук, похожий на взрыв вблизи пожарно-спасательного подразделения. Они немедленно выехали узнать, что случилось. Как выяснилось, в результате разгерметизации топливной (газовой) системы в автомобиле возник пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных в 17:24 возгорание локализовали и в 17:27 ликвидировали на площади 1 кв.м. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что ранее в Первомайске загорелся гараж и пожарные спасли от огня автомобиль.