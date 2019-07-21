В Нигерии задержали мужчину, который залез на крыло Boeing, когда тот готовился к взлёту

В аэропорту имени Мурталы Мухаммеда нигерийской столицы Лагоса мужчина залез на крыло самолета Boeing 737.

Об этом сообщает Independent.

Когда самолёт ждал разрешения на взлёт, пассажиры заметили человека, который забрался на крыло и прошёл по нему до фюзеляжа.Они сразу потребовали от бортпроводников и пилотов остановить судно и выпустить их.

Представители аэропорта подтвердили, что мужчина незаконно проник на летное поле. Его задержали сотрудники службы безопасности. Мужчина рассказал, что хотел на самолете отправиться в Гану, но о том, как ему удалось попасть на охраняемую территорию, говорить не стал.

Отмечается, что в аэропорту имени Мурталы Мухаммеда и раньше были проблемы с обеспечением безопасности.

Ранее сообщалось, что двое мигрантов спрятались в грузовике, чтобы приехать во Францию, но их привезли в Украину. Также напомним, что в Испании задержали марокканцев, которые пытались пересечь границу под приборной панелью и капотом машин.